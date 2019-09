Apple releases iOS 12.4.2 for older iPhones, iPads, and iPod touch 6G

Apple today released iOS 12.4.2 which includes improvements, provides important security updates, and is recommended for all users.

iOS 12.4.2 (Build 16G114) is for:

• iPad Air (Wi-Fi) (iPad4,1)

• iPad iPad Air (Cellular) (iPad4,2)

• iPad iPad Air (China) (iPad4,3)

• iPad iPad mini 2 (Wi-Fi) (iPad4,4)

• iPad iPad mini 2 (Cellular) (iPad4,5)

• iPad iPad mini 2 (China) (iPad4,6)

• iPad iPad mini 3 (Wi-Fi) (iPad4,7)

• iPad iPad mini 3 (Cellular) (iPad4,8)

• iPad iPad mini 3 (China) (iPad4,9)

• iPad iPhone 5s (GSM/LTE) (iPhone6,1)

• iPad iPhone 5s (CDMA/LTE) (iPhone6,2)

• iPad iPhone 6 Plus (iPhone7,1)

• iPad iPhone 6 (iPhone7,2)

• iPad iPod touch 6G (iPod7,1)

For information on the security content of Apple software updates, please visit this website: